Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в ПСЖ

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Экс-голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру во французском клубе "ПСЖ".

Как сообщает Report со ссылкой на издание Sport RMC, парижане договорились об условиях контракта с 40-летним вратарём.

Официально о трансфере Буффона "ПСЖ" объявит 12 или 13 июня. Контракт итальянского вратаря с парижанами будет рассчитан на два года. Помимо статуса игрока, Буффон станет послом чемпионата мира-2022, который пройдёт в Катаре.

Отметим, что с 2001 года Буффон играл за "Ювентус", перед этим он играл за Парму. За этот период 40-летний вратарь 9 раз становился чемпионом Италии. За сборную Италии Буффон отыграл 176 матчей, а в 2006 году выиграл чемпионат мира.