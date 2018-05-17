Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из "Ювентуса"

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ После матча с "Вероной" в последнем туре Серии А легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон покинет итальянский "Ювентус".

Как сообщает Report, об этом 40-летний голкипер заявил во время своей пресс-конференции.

Он заявил, что подошел к концу прекрасного путешествия:

"Во время этого путешествия мне посчастливилось быть рядом с людьми, которые заботились обо мне. Я чувствовал это каждый день и, благодаря их любви, боролся изо всех сил".

По словам Буффона, он пока не определился по поводу дальнейшей карьеры:

"Для меня "Ювентус" - это большая семья и быть членом этой семьи - большая честь. Я получил несколько интересных предложений. Однако подождите до следующей недели. Если я продолжу карьеру, это будет означать, что я пытаюсь достичь еще больших целей".

Напомним, что 19 мая "Ювентус" встретится с "Вероной".

Отмечается, что Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру в английском "Ливерпуле".