Джан согласовал контракт с "Ювентусом"

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан близок к переходу в «Ювентус» на правах свободного агента.

Как сообщает Report, 24-летний футболист уже согласовал контракт с руководством туринского клуба, передает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Соглашения Джана с «Ювентусом» рассчитано на четыре года. Игрок пройдёт медобследование в ближайшие дни.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Эмре помог «Ливерпулю» в 26 матчах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Последние три месяца игрок восстанавливался после травмы спины.

Джан перешёл в мерсисайдский клуб из «Байера» в 2014 году.