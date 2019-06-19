Джампаоло назначен на пост главного тренера "Милан"

Главным тренером "Милан"а с 1 июля 2019 года станет Марко Джампаоло. Как передаёт Report, об этом сообщает официальный сайт россонери.

Отмечается, что соглашение с тренером будет действовать до 30 июня 2021 года с возможностью продления контракта до июня 2022 года.

Ранее Джампаоло работал также с "Эмполи", "Кремонезе", "Брешией", "Чезеной", "Катаньей", "Сиеной" и "Кальяри". На тренерской скамье "Милана" Джампаоло заменил Дженнаро Гаттузо, который возглавил "Милан" в 2017 году.