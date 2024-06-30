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Джамал Мусиала стал вторым самым молодым игроком, забившим три гола на ЧЕ

Джамал Мусиала стал вторым самым молодым игроком, забившим три гола на ЧЕ Джамал Мусиала стал вторым футболистом, забившим 3 гола на чемпионатах Европы в молодом возрасте.
Футбол
30 июня 2024 г. 12:28
Джамал Мусиала стал вторым самым молодым игроком, забившим три гола на ЧЕ

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала стал вторым самым молодым футболистом, забившим три гола на чемпионатах Европы.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу УЕФА, в матче Гремания-Дания в 1/8 финала ЕВРО-2024 игрок стал автором одного из забитых мячей.

Согласно информации, Мусиала забил три гола в возрасте 21 года, четырех месяцев и трех дней. Он уступает по этому показателю только бывшему футболисту сборной Англии Уэйну Руни, который сумел забить 3 гола на ЕВРО-2004, когда ему было 18 лет, семь месяцев и 28 дней.

Отметим, что матч Германия-Дания завершился победой первых со счетом 2:0.

По итогам группового этапа ЕВРО-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в группе А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в группе С.

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