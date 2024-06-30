Джамал Мусиала стал вторым самым молодым игроком, забившим три гола на ЧЕ

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала стал вторым самым молодым футболистом, забившим три гола на чемпионатах Европы.
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Согласно информации, Мусиала забил три гола в возрасте 21 года, четырех месяцев и трех дней. Он уступает по этому показателю только бывшему футболисту сборной Англии Уэйну Руни, который сумел забить 3 гола на ЕВРО-2004, когда ему было 18 лет, семь месяцев и 28 дней.
Отметим, что матч Германия-Дания завершился победой первых со счетом 2:0.
По итогам группового этапа ЕВРО-2024 сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место в группе А. Датская национальная команда заработала три очка и расположилась на второй строчке в группе С.