Джамал Мусиала признан лучшим игроком сборной Германии в 2024 году

Атакующий полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала признан болельщиками лучшим игроком года сборной Германии.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.
21-летний футболист набрал 56% голосов и второй раз в карьере стал лучшим игроком года в национальной команде после награды 2022 года.
За ним последовали Флориан Вирц (38%) и Кай Хаверц (6%). В голосовании приняли участие около 145 000 болельщиков.
Отметим, что на домашнем Чемпионате Европы Мусиала отметился 3 голами в 5 матчах. Также Джамал забил 2 мяча и отдал 3 ассиста в 4 играх Лиги наций в 2024 году.