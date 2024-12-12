Джамал Мусиала признан лучшим игроком сборной Германии в 2024 году

Атакующий полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала признан болельщиками лучшим игроком года сборной Германии.

Атакующий полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала признан болельщиками лучшим игроком года сборной Германии.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

21-летний футболист набрал 56% голосов и второй раз в карьере стал лучшим игроком года в национальной команде после награды 2022 года.

За ним последовали Флориан Вирц (38%) и Кай Хаверц (6%). В голосовании приняли участие около 145 000 болельщиков.

Отметим, что на домашнем Чемпионате Европы Мусиала отметился 3 голами в 5 матчах. Также Джамал забил 2 мяча и отдал 3 ассиста в 4 играх Лиги наций в 2024 году.