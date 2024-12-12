О нас

Джамал Мусиала признан лучшим игроком сборной Германии в 2024 году

Джамал Мусиала признан лучшим игроком сборной Германии в 2024 году Атакующий полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала признан болельщиками лучшим игроком года сборной Германии.
Футбол
12 декабря 2024 г. 21:48
Джамал Мусиала признан лучшим игроком сборной Германии в 2024 году

Атакующий полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала признан болельщиками лучшим игроком года сборной Германии.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

21-летний футболист набрал 56% голосов и второй раз в карьере стал лучшим игроком года в национальной команде после награды 2022 года.

За ним последовали Флориан Вирц (38%) и Кай Хаверц (6%). В голосовании приняли участие около 145 000 болельщиков.

Отметим, что на домашнем Чемпионате Европы Мусиала отметился 3 голами в 5 матчах. Также Джамал забил 2 мяча и отдал 3 ассиста в 4 играх Лиги наций в 2024 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniya millisinin 2024-cü il üçün ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib

Другие новости из категории

Карабах в матче против Эльфсборга поддержат около 100 болельщиков
"Карабах" в матче против "Эльфсборга" поддержат около 100 болельщиков
12 декабря 2024 г. 18:29
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Лига Европы УЕФА: Сегодня Карабах встретится со шведским клубом
Лига Европы УЕФА: Сегодня "Карабах" встретится со шведским клубом
12 декабря 2024 г. 09:17
Лига чемпионов УЕФА: Завершились матчи VI тура группового этапа
Лига чемпионов УЕФА: Завершились матчи VI тура группового этапа
12 декабря 2024 г. 02:17
Гурбан Гурбанов: В завтрашнем матче с Эльфсборгом нам придется приложить много усилий
Гурбан Гурбанов: В завтрашнем матче с "Эльфсборгом" нам придется приложить много усилий
11 декабря 2024 г. 23:26
ФИФА подтвердила места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу
ФИФА подтвердила места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу
11 декабря 2024 г. 20:11
Завершился визит Лионеля Месси в Баку
ФотоЗавершился визит Лионеля Месси в Баку
11 декабря 2024 г. 18:37
Месси и его товарищи по команде посетили Центр Гейдара Алиева
ФотоМесси и его товарищи по команде посетили Центр Гейдара Алиева
11 декабря 2024 г. 16:53
Месси: Рад поближе познакомиться с азербайджанской культурой
Месси: Рад поближе познакомиться с азербайджанской культурой
11 декабря 2024 г. 15:41
Легендарный футболист Лионель Месси и его товарищи по команде встретились с фанатами в Баку
ФотоЛегендарный футболист Лионель Месси и его товарищи по команде встретились с фанатами в Баку
11 декабря 2024 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi