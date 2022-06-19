Джака стал фигурантом расследования Агентства по борьбе с преступностью в Англии

Национальное агентство по борьбе с преступностью расследует «подозрительную» желтую карточку полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки, которую тот получил в матче АПЛ против «Лидса» 18 декабря.

Национальное агентство по борьбе с преступностью расследует «подозрительную» желтую карточку полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки, которую тот получил в матче АПЛ против «Лидса» 18 декабря.

Как передает Report , об этом информирует Daily Mail.

О том, что неназванного игрока «Арсенала» проверяют на предмет умышленного получения желтой карточки ради выигрыша в букмекерской конторе, стало известно еще в январе.

Источник утверждает, что речь идет о Джаке, который получил желтую карточку за затяжку времени на 86-й матча, несмотря на то, что «канониры» вели со счетом 4:1.

Расследование FA длилось полгода, после чего к делу было привлечено Национальное агентство по борьбе преступностью. Впрочем, какие-либо официальные претензии Граниту пока не были предъявлены.

Расследование насчет этого инцидента Ассоциацией началось после того, как ведущие букмекеры обратили внимание на чрезвычайно большую сумму ставок на то, что Джака получит желтую карточку в заключительные 10 минут матча.