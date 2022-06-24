"Джебраил" проведет первый матч на Региональном кубке УЕФА

Сегодня состоится первая игра предварительного отборочного этапа во II группе Регионального кубка УЕФА.
Как сообщает Report, представитель Азербайджана "Джебраил" встретится с белорусской командой "Колос".
За игрой проследят польские и израильские судьи:
Региональный кубок УЕФА
24 июня
16:00. “Колос” - “Джебраил”
Шемахинский городской стадион
Главный тренер: Дамиан Силвестржак (Польша).
Помощники главного тренера: Бартош Кашинск (Польша), Паскал Хирзел (Швейцария)
Четвертый судья: Лука Сибелли (Швейцария)
В первом матче тура I группы грузинская команда "Басиани" обыграла со счетом 3:1 эстонскую "Таллинна Запоос".