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"Джебраил" проведет первый матч на Региональном кубке УЕФА

"Джебраил" проведет первый матч на Региональном кубке УЕФА Сегодня состоится первая игра предварительного отборочного этапа во II группе Регионального кубка УЕФА.
Футбол
24 июня 2022 г. 10:22
Джебраил проведет первый матч на Региональном кубке УЕФА

Сегодня состоится первая игра предварительного отборочного этапа во II группе Регионального кубка УЕФА.

Как сообщает Report, представитель Азербайджана "Джебраил" встретится с белорусской командой "Колос".

За игрой проследят польские и израильские судьи:

Региональный кубок УЕФА

24 июня

16:00. “Колос” - “Джебраил”

Шемахинский городской стадион

Главный тренер: Дамиан Силвестржак (Польша).

Помощники главного тренера: Бартош Кашинск (Польша), Паскал Хирзел (Швейцария)

Четвертый судья: Лука Сибелли (Швейцария)

В первом матче тура I группы грузинская команда "Басиани" обыграла со счетом 3:1 эстонскую "Таллинна Запоос".

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Версия на азербайджанском языке "Cəbrayıl" UEFA Region Kubokunda ilk görüşünə çıxır

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