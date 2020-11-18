Де Бьязи: У футболистов должны сформировать психологию победителя

"Это была важная для нас игра. Знали, что будет тяжело. В первом тайме у соперника были шансы забить. Должны благодарить нашего вратаря, спасшего команду от верного гола".

"Это была важная для нас игра. Знали, что будет тяжело. В первом тайме у соперника были шансы забить. Должны благодарить нашего вратаря, спасшего команду от верного гола".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи, после гостевой ничьи в матче с Люксембургом (0:0).

"Травма Бадави Гусейнова нарушила наш план, который пришлось менять с его заменой. Хотели сыграть лучше, чем получилось. В частности, в техническом и тактическом плане могли бы действовать и получше. У нас были возможности для этого.

Наши планы нарушила пандемия коронавируса. Мы не смогли хорошо подготовиться к стартовому матчу в группе. У этой команды есть потенциал. Нам нужно сделать так, чтобы ребята поверили в себя, и сформировать у них психологию победителя. Считаю, что мы на верном пути. У нас есть команда, способная оставаться дисциплинированной и при необходимости играть агрессивно.

До марта официальных матчей не будет. Должны переговорить с руководством. После ряда организационных мер мы планируем проведение сбора в конце январе начале февраля, а также двух товарищеских матчей", - заявил Де Бьязи.