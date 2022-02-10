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Двукратный победитель Лиги чемпионов продолжит карьеру в MLS

Двукратный победитель Лиги чемпионов продолжит карьеру в MLS Швейцарский полузащитник Джердан Шакири продолжит карьеру в клубе Главной футбольной лиги (MLS) "Чикаго".
Футбол
10 февраля 2022 г. 04:48
Двукратный победитель Лиги чемпионов продолжит карьеру в MLS

Швейцарский полузащитник Джердан Шакири продолжит карьеру в клубе Главной футбольной лиги (MLS) "Чикаго".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт Шакири с клубом рассчитан до конца 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.

Предыдущей командой футболиста был французский "Лион", за который Шакири выступал с лета 2021 года, провел 16 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Шакири 30 лет, он также выступал за швейцарский "Базель", германскую "Баварию", итальянский "Интер" и английские "Сток Сити" и "Ливерпуль". В составе "Баварии" и "Ливерпуля" швейцарец становился победителем Лиги чемпионов. За сборную Швейцарии Шакири провел 100 матчей, забил 26 голов, отдал 28 результативных передач.

В чемпионате MLS 2021 года "Чикаго" занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. Новый чемпионат MLS начнется в конце февраля.

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