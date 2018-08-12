Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо госпитализирован в Испании

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо попал в больницу с диагнозом пневмония.

Как передает Report, cогласно информации издания, 41-летний бразилец был доставлен в больницу на острове Ибица, где проводил отпуск в своём доме, в минувшую пятницу.

Врачи медицинского учреждения подтвердили, что у бывшего футболиста развилась пневмония. На данный момент Роналдо переведён в частную больницу, где проходит курс лечения. Напомним, Роналдо борется с лишним весом с тех пор, как завершил игровую карьеру в 2011 году.

Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе бразильской национальной команды, а также обладателем Кубка конфедераций. Он выступал за такие клубы, как ПСВ, «Интер», «Реал», «Милан», и другие команды.