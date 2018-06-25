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    Двойник Ким Чен Ына сорвал овации на матче Россия-Уругвай - ВИДЕО

    Кем именно является двойник главы КНДР и откуда он приехал, на данный момент неизвестно

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ В матче III тура ЧМ между сборными Уругвая и России в Самаре в одноименной арене был замечен человек, похожий на северокорейского лидера Ким Чен Ына.

    Как передает Report, на кадрах, опубликованных в сети, видно, как мужчина, как две капли похожий на северокорейского лидера, машет болельщикам рукой, а те отвечают ему одобрительными криками.

    Кем именно является двойник главы КНДР и откуда он приехал, на данный момент неизвестно.

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