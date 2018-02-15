Двоих футболистов из ОАЭ оштрафовали за причёски

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Полузащитник футбольного клуба "Аль-Айна" из ОАЭ Кейо и форвард "Аль-Вахды" Мурад Батну были оштрафованы за неприемлемые прически.

Как передает Report со ссылкой на Goal, оба футболиста обязаны выплатить по 1000 дирхамов (около €219).

Кроме того, игроки получили сообщения с предупреждением о "дальнейших последствиях", в случае если они не сменят прически.

В чемпионате ОАЭ действуют правила относительно определенных типов причесок. В частности, футболистам запрещено выбривать часть головы.