Двое игроков сборной Ирландии изолированы в Баку из-за болезни

Двое футболистов сборной Ирландии Адам Ида и Джейсон Найт могут пропустить игру в рамках отборочного тура чемпионата мира 2022 года против сборной Азербайджана в Баку.

Двое футболистов сборной Ирландии Адам Ида и Джейсон Найт могут пропустить игру в рамках отборочного тура чемпионата мира 2022 года против сборной Азербайджана в Баку.

Как сообщает Report, об этом сайту otbsports.com заявил главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни.

50-летний специалист отметил, что из-за повышенной температуры у игроков сборной их участие в завтрашнем матче пока под вопросом. По словам Кенни, результат теста на коронавирус у обоих игроков отрицательный: "Видимо эта проблема связана с поездкой. У обоих повышенная температура, они изолированы в своих комнатах. Найт чувствует себя хуже".

Матч Азербайджан-Ирландия состоится 9 октября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00.