О нас
Report Georgia
Аудио новости

Двое игроков сборной Ирландии изолированы в Баку из-за болезни

Двое игроков сборной Ирландии изолированы в Баку из-за болезни Двое футболистов сборной Ирландии Адам Ида и Джейсон Найт могут пропустить игру в рамках отборочного тура чемпионата мира 2022 года против сборной Азербайджана в Баку.
Футбол
8 октября 2021 г. 16:42
Двое игроков сборной Ирландии изолированы в Баку из-за болезни

Двое футболистов сборной Ирландии Адам Ида и Джейсон Найт могут пропустить игру в рамках отборочного тура чемпионата мира 2022 года против сборной Азербайджана в Баку.

Как сообщает Report, об этом сайту otbsports.com заявил главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни.

50-летний специалист отметил, что из-за повышенной температуры у игроков сборной их участие в завтрашнем матче пока под вопросом. По словам Кенни, результат теста на коронавирус у обоих игроков отрицательный: "Видимо эта проблема связана с поездкой. У обоих повышенная температура, они изолированы в своих комнатах. Найт чувствует себя хуже".

Матч Азербайджан-Ирландия состоится 9 октября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Two Irish players isolated in Baku due to illness
Версия на азербайджанском языке İrlandiya millisinin iki futbolçusu Bakıda xəstəlikləri səbəbindən təcrid olunub

Самое читаемое

Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
Жена Саакашвили: Сделаю все возможное, чтобы освободить Михаила
5 октября 2021 г. 10:32
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Генсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
ФотоГенсек Рады азербайджанцев: В Украине много азербайджанцев, которыми заслуженно гордятся оба народа
4 октября 2021 г. 18:29
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
1 октября 2021 г. 19:53
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
Гражданские самолеты Армении смогут использовать воздушное пространство Азербайджана
6 октября 2021 г. 12:58
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
В Азербайджане закрыт офис представителя Верховного лидера Ирана
5 октября 2021 г. 15:43
Первая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
ВидеоПервая официальная делегация прибыла в аэропорт Физули
5 октября 2021 г. 01:24
Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан
ФотоИльхам Алиев поднял флаг Азербайджана в селе Талыш и поселке Суговушан
4 октября 2021 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi