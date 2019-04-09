Двое футболистов "Ювентуса" вернулись общую группу и готовы сыграть с "Аяксом"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду восстановился после травмы и сможет сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Аяксом", передает Report.

По данным источника, сегодня португалец тренировался в общей группе без ограничений. Таким образом, форвард попадёт в заявку команды на матч с "Аяксом".

Также в строй вернулся бразильский нападающий Дуглас Коста. Что касается полузащитника Эмре Джана, то он пропустил занятие из-за травмы голеностопа, полученной в матче 32-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (2:1).

Матч "Аякс" — "Ювентус" пройдёт в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена".