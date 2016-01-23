​Двое футболистов "Фенербахча" попали в автомобильную аварию

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Автомобиль, в котором находились двое футболистов турецкого клуба "Фенербахча" Джанер Эркин и Уйгар Мерт Зербекин, попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел по вине противоположной стороны.

Покинувшие базу клуба после тренировки футболисты выехали на магистральную дорогу, где перед ними неожиданно совершил маневр другой автомобиль, в результате чего произошло ДТП.

По информации из клуба, футболисты не пострадали.