Двое футболистов "Арсенала" вернулись к тренировкам после травм

Двое футболистов "Арсенала" вернулись к тренировкам после травм Защитник английского "Арсенала" Риккардо Калафьори и нападающий Кай Хаверц восстановились после травм и присоединились к общим тренировкам.
Футбол
9 августа 2025 г. 19:52
Двое футболистов Арсенала вернулись к тренировкам после травм

Защитник английского "Арсенала" Риккардо Калафьори и нападающий Кай Хаверц восстановились после травм и присоединились к общим тренировкам.

Как сообщает Report со ссылкой на The Athletic, футболисты вернулись в строй накануне заключительного предсезонного товарищеского матча против "Атлетико".

Отметим, что К. Хаверц в сезоне 2024/2026 забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи в 36 матчах. 23-летний защитник отметился 3 голами и 2 результативными передачами в 29 встречах. У 23-летнего итальянского защитника Калафьори 3 гола и 2 передачи в 29 встречах.

Версия на азербайджанском языке "Arsenal"ın futbolçuları zədələrini sağaldaraq məşqlərə qatılıblar

