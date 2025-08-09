Двое футболистов "Арсенала" вернулись к тренировкам после травм

Защитник английского "Арсенала" Риккардо Калафьори и нападающий Кай Хаверц восстановились после травм и присоединились к общим тренировкам.

Как сообщает Report со ссылкой на The Athletic, футболисты вернулись в строй накануне заключительного предсезонного товарищеского матча против "Атлетико".

Отметим, что К. Хаверц в сезоне 2024/2026 забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи в 36 матчах. 23-летний защитник отметился 3 голами и 2 результативными передачами в 29 встречах. У 23-летнего итальянского защитника Калафьори 3 гола и 2 передачи в 29 встречах.