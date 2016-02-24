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    Две страны отстранены от выборов президента ФИФА

    В выборах примут участие 207 из 209 членов-ассоциаций

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА) примут участие 207 из 209 членов-ассоциаций. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом по итогам заседания исполкома ФИФА заявил министр спорта России, член исполкома Виталий Мутко.

    Внеочередной конгресс ФИФА, в ходе которого состоятся внеплановые выборы нового главы организации, пройдет 26 февраля в Цюрихе.

    "Две ассоциации были отстранены и раньше - это Кувейт и Индонезия", - уточнил он.

    Для победы на выборах президента ФИФА в первом туре необходимо набрать 2/3 голосов, а в последующих - 50 процентов и один голос. Президент ФИФА избирается на четырехлетний срок.

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