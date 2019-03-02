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Две сборные Грузии поручены экс-главному тренеру и футболисту "Keшля"

© Report

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Экс-главный тренер "Keшля" Заур Сванадзе возглавит национальную сборную Грузии U-19. 

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято Футбольной федерацией Грузии. До этого назначения он занимал пост главного тренера тбилисского "Динамо". 

Отметим, что Сванадзе возглавлял азербайджанский клуб в 2015-2017 гг.

Экс-защитник "Keшля" Зураб Хизанишвили назначен главным тренером сборной Грузии U-16. 

Отметим, что он завершил карьеру футболиста в 2017 году, выступая именно за "Кешля".

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