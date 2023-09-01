Два турецких клуба вышли в групповой этап Лиги конференции УЕФА

Два турецких клуба вышли в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

Два турецких клуба вышли в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report , "Фенербахче" и "Бешикташ" обыграли своих соперников в плей-офф турнира.

"Желтые канарейки" и на выезде выиграли у голландского клуба "Твенте", который они разгромили в домашнем матче со счетом 5:1. В выездной игре единственным голом отметился Эдин Джеко - 0:1.

С аналогичным счетом обыграл киевский "Динамо" и "Бешикташ". На 52-й минуте встречи Винсент Абубакар забил победный гол своей команды. Напомним, что стамбульский клуб одолел своего соперника и в домашнем матче. Тогда на три забитых гола "Бешикташа" украинцы ответили двумя мячами.

Другой представитель Турции в Лиге конференций "Адана Демирспор" завершил выступления в турнире после проигрыша бельгийскому "Генку" в серии послематчевых пенальти.