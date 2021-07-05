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Два трансфера от "Динамо" перед игрой с "Нефтчи"

Два трансфера от "Динамо" перед игрой с "Нефтчи" Грузинский клуб "Динамо" (Тбилиси) перед матчем I квалификационного тура Лиги чемпионов УЕФА против "Нефтчи" усилил состав новыми игроками.
Футбол
5 июля 2021 г. 15:33
Два трансфера от Динамо перед игрой с Нефтчи

Грузинский клуб "Динамо" (Тбилиси) перед матчем I квалификационного тура Лиги чемпионов УЕФА против "Нефтчи" усилил состав новыми игроками.

Как сообщает Report со ссылкой на издание "Лело", представитель Тбилиси договорился с игроками из Ганы Дэвидом Мавутором и Барнсом Осеем. После того, как оба полузащитника пройдут медицинское обследование, с ними будет подписан официальный контракт.

Последним клубом Мавутора была польская "Висла". Осей в последнее время выступал за кипрскую команду "Nea Salamina".

Первая игра между "Динамо" и "Нефтчи“ состоится 7 июля в 20:00 по бакинскому времени на ”Динамо арене“ имени Бориса Пайчадзе, ответный матч - 1 неделю спустя в 21:00 на ”Bakcell Арене".

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" ilə oyun öncəsi "Dinamo"dan iki transfer

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