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    Два крупных итальянских клуба обменялись игроками

    Вместо 30-летнего защитника Ювентуса у Милана приобретен футболист, который младше его на 6 лет

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Итальянские клубы "Ювентус" и "Милан" обменялись игроками.

    Как сообщает Report, 24-летний защитник Маттиа Де Шилье перешел в "Ювентус".

    С защитником итальянской сборной заключен контракт до лета 2022 года.

    За этот трансфер в предстоящие 3 года "Милану" будет выплачено 12 млн евро. За время действия контракта, за счет различных бонусов эта сумма может возрасти до 500 млн евро.

    Вместо этого защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи заключил с "Миланом" контракт до 2022 года. До этого 30-летний футболист 7 лет надевал форму туринской команды. 

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