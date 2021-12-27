Два клуба получили технические поражения и выбыли из Кубка Франции

Футбольные клубы "Париж" и "Лион", не доигравшие матч 1/32 финала Кубка страны из-за беспорядков на трибунах, получили технические поражения по решению Дисциплинарного комитета Федерации футбола Франции (ФФФ).

Футбольные клубы "Париж" и "Лион", не доигравшие матч 1/32 финала Кубка страны из-за беспорядков на трибунах, получили технические поражения по решению Дисциплинарного комитета Федерации футбола Франции (ФФФ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ФФФ.

Напомним, что 17 декабря матч 1/32 финала Кубка Франции, проходивший на парижском стадионе "Шарлети", был остановлен из-за беспорядков на трибунах. После первого тайма между болельщиками клубов начались столкновения, некоторые фанаты бросали файеры и выбежали на поле. После первого тайма счет был равный - 1:1. Организаторы объявили по стадиону, что матч продолжен не будет.

Дисциплинарный комитет решил присудить обеим командам техническое поражение, из-за чего клуб "Ницца" напрямую вышел в 1/8 финала. Кроме того, "Лиону" присужден штраф в размере 52 тыс евро, болельщикам клуба запрещено посещать гостевые матчи до конца сезона. Кроме того, "Лион" может быть исключен из Кубка Франции сезона-2022/23 в случае повторных нарушений. "Парижу" назначен штраф в размере 10 тыс евро, стадион "Шарлети" дисквалифицирован на пять официальных матчей команды.