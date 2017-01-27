Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Два футболиста клуба "Нефтчи" не примут участие в матче с "Карабахом" в XV туре Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном медико-реабилитационным центром клуба.

Речь идет о защитнике Эльвине Бадалове и полузащитнике Эдсоне Кастильо. Э.Бадалов лечит воспаленное колено. Скорее всего, он вернется к тренировкам в ближайшие дни.

Полузащитник Э.Кастильо в течение около 3 недель не будет участвовать на матче из-за растяжения и частичного разрыва связок правого коленного сустава.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Нефтчи" состоится 29 января на стадионе Azərsun Arena. Начало игры в 17:30.