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    Два футболиста клуба "Нефтчи" не примут участие в матче с "Карабахом"

    Медико-реабилитационный центр клуба распространил информацию по поводу травмированных спортсменов

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Два футболиста клуба "Нефтчи" не примут участие в матче с "Карабахом" в XV туре Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном медико-реабилитационным центром клуба.

    Речь идет о защитнике Эльвине Бадалове и полузащитнике Эдсоне Кастильо. Э.Бадалов лечит воспаленное колено. Скорее всего, он вернется к тренировкам в ближайшие дни.

    Полузащитник Э.Кастильо в течение около 3 недель не будет участвовать на матче из-за растяжения и частичного разрыва связок правого коленного сустава.

    Отметим, что матч между "Карабахом" и "Нефтчи" состоится 29 января на стадионе Azərsun Arena. Начало игры в 17:30.

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