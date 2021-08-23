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Два футболиста "Абердина" пропустят матч с "Карабахом"

Два футболиста "Абердина" пропустят матч с "Карабахом"
Футбол
23 августа 2021 г. 09:46
Два футболиста Абердина пропустят матч с Карабахом

Футболисты шотландского клуба "Абердин" Райан Хеджес и Эндрю Консидайн пропустят ответный матч плей-офф Лиги конференций УЕФА против азербайджанского "Карабаха".

Как сообщает Report, об этом главный тренер команды Стивен Гласс сказал в интервью местной прессе.

По словам 45-летнего специалиста, оба игрока не выйдут на поле из-за травмы. Гласс добавил, что пока неясно состояние другого травмированного футболиста Коннора Макленнана: "У нас есть игроки, которые могут выйти на ответный матч с "Карабахом". Мы с нетерпением ждем этой встречи".

Матч "Абердин" - "Карабах" состоится 26 августа и начнется в 22:45. В первой встрече агдамцы одержали победу со счетом 1:0.

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Версия на английском языке Two Aberdeen players to miss match vs Qarabag
Версия на азербайджанском языке "Aberdin"in iki futbolçusu "Qarabağ"la oyunu buraxacaq

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