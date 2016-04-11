Два азербайджанских клуба побили новый рекорд в Премьер-лиге

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Премьер-лиге Азербайджана по футболу зарегистрирован новый рекорд 2015/2016 сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, одержав победу над командой "Раван" со счетом 4:0, "Зиря" одержала победу с самым высоким результатом чемпионата.

Единственная одержанная до сих пор победа на поле противника также пришлась на матч с "Раван".

25 сентября прошлого года "Габала" вернулась из поездки с 3-мя безответными голами. Еще 9 побед сезона с разницей в счете были завоеваны владельцами поля.

Этот матч также стал матчем "Зиря" в Премьер-лиге с самой большой разницей в счете. Столичный клуб, лишь однажды одержал подобную победу на игре с "Нефтчи" - 3:0. Показавший более высокий результат клуб "Зиря", на этот раз продемонстрировал более высокий результат.

Что же касается команды "Карабах", она одержала 6 последовательных побед. Одержав победу над "Кяпяз" со счетом 4:0, команда Гурбана Гурбанова в последний раз на игре XXIII тура с "Интер" потеряла очко - 1:1. Этим агдамская команда обновила рекорд сезона. Предыдущий рекорд принадлежит "Зиря", одержавшей в XIX - XXIII турах 5 побед.

Команда "Карабах", опередившая "Зиря" в XXIV туре со счетом 2:0, затем одержала победу над командами "Сумгайыт" (2:0), "Габала" (2:0), "Раван" (5:1) и "Хазар-Лянкяран" (2:1).