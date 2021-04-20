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Два английских клуба планируют покинуть Суперлигу

Два английских клуба планируют покинуть Суперлигу Лондонский "Челси" намерен покинуть Суперлигу
Футбол
20 апреля 2021 г. 22:44
Два английских клуба планируют покинуть Суперлигу

Лондонский "Челси" намерен покинуть Суперлигу.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, отмечается, что "синие" готовят документы, чтобы выйти из состава участников нового соревнования.

Вслед за лондонцами и "Манчестер Сити" объявил организаторам Суперлиги о том, что выходит из турнира.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус". В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский "Пари Сен-Жермен", немецкие "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда, португальский "Порту".

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Томаса Тухеля занимают пятое место, набрав 54 очка.

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