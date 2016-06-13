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    Два английских фаната получили сроки за участие в стычках на Евро-2016

    Один из них получил три, другой - два месяца тюрьмы

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Два английских болельщика получили тюремные сроки за участие в стычках с полицией Марселя перед матчем чемпионата Европы-2016 по футболу между сборными Англии и России.

    Как сообщает Report, в понедельник суд Марселя приговорил 41-летнего Яна Хепуорта к трем месяцам тюрьмы, еще один болельщик сборной Англии, 20-летний Александр Бут, получил два месяца тюрьмы. Кроме того, им выписали запрет на въезд во Францию в течение двух лет.

    Напомним, встреча между россиянами и англичанами, прошедшая в субботу на стадионе "Велодром" в Марселе, завершилась вничью - 1:1.

    В воскресенье УЕФА пригрозил сборным Англии и России отстранением от дальнейшего участия в Евро-2016 в случае повторения беспорядков.

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