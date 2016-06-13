Два английских фаната получили сроки за участие в стычках на Евро-2016

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Два английских болельщика получили тюремные сроки за участие в стычках с полицией Марселя перед матчем чемпионата Европы-2016 по футболу между сборными Англии и России.

Как сообщает Report, в понедельник суд Марселя приговорил 41-летнего Яна Хепуорта к трем месяцам тюрьмы, еще один болельщик сборной Англии, 20-летний Александр Бут, получил два месяца тюрьмы. Кроме того, им выписали запрет на въезд во Францию в течение двух лет.

Напомним, встреча между россиянами и англичанами, прошедшая в субботу на стадионе "Велодром" в Марселе, завершилась вничью - 1:1.

В воскресенье УЕФА пригрозил сборным Англии и России отстранением от дальнейшего участия в Евро-2016 в случае повторения беспорядков.