Дубль Виллиана вывел "Челси" в четвертьфинал Кубка Англии - ВИДЕО

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "Челси" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив "Халл Сити" в матче 1/8 финала турнира.

Как передает Report, встреча, прошедшая в пятницу в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу "синих", в составе которых отличились Виллиан (2-я, 32-я минуты), Педро (27) и Оливье Жиру (42).

Также в четвертьфинал турнира пробился "Лестер", победивший со счетом 1:0 "Шеффилд Юнайтед".