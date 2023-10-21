Дубль Салаха принес "Ливерпулю" победу в мерсисайдском дерби

Cостоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Эвертоном". Команды играли на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Cостоялся матч 9-го тура английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Эвертоном". Команды играли на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Как передает Report, хозяева одержали победу со счетом 2:0.

В первом тайме клубы не смогли порадовать своих болельщиков забитыми голами. На 36-й минуте защитник "Эвертона" Эшли Янг получил вторую жёлтую карточку и был удален с поля. Во второй половине встречи гостям удавалось отражать атаки "Ливерпуля" вплоть до 75-й минуты, когда арбитр матча Крэйг Поусон поставил пенальти в ворота Джордана Пикфорда. 11-метровый удар уверенно реализовал Мохамед Салах. На 90+8-й минуте Салах оформил дубль.

Эта победа позволила "Ливерпулю" набрать 20 очков и догнать по этому показателю "Тоттенхэм" и "Арсенал", занимающих первые две строчки таблицы. В активе "Эвертона" восемь очков. "Ириски" расположились на 16-м месте.