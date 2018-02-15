Дубль Роналду помог Реалу обыграть ПСЖ, "Ливерпуль" забил 5 голов в ворота "Порту" - ВИДЕО

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил португальский нападающий Криштиану Роналду, который забил один из голов с пенальти, а ещё один мяч записал на свой счёт бразильский защитник Марсело. За парижскую команду отличился полузащитник Адриен Рабио.

Ответный матч команды проведут во Франции. Встреча на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится 6 марта.

В другом матче «Ливерпуль» на выезде не оставил шансов «Порту». Встреча прошла на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе гостей Мане оформил хет-трик.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Порту» пройдёт на «Энфилде» 6 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

Реал Мадрид 3 : 1 ПСЖ

0:1 – Рабио – 33, 1:1 – Роналду – 45 (пен), 2:1 – Роналду – 83, 3:1 – Марсело – 86

Порту 0 : 5 Ливерпуль

0:1 – Мане – 25, 0:2 – Салах – 29, 0:3 – Мане – 53, 0:4 – Фирмино – 69, 0:5 – Мане – 85