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    Дубль Роналду помог Реалу обыграть ПСЖ, "Ливерпуль" забил 5 голов в ворота "Порту" - ВИДЕО

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.

    В составе победителей дубль оформил португальский нападающий Криштиану Роналду, который забил один из голов с пенальти, а ещё один мяч записал на свой счёт бразильский защитник Марсело. За парижскую команду отличился полузащитник Адриен Рабио.

    Ответный матч команды проведут во Франции. Встреча на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится 6 марта.

    В другом матче «Ливерпуль» на выезде не оставил шансов «Порту». Встреча прошла на стадионе «Драгау» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

    В составе гостей Мане оформил хет-трик.

    Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Порту» пройдёт на «Энфилде» 6 марта.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

    Реал Мадрид 3 : 1 ПСЖ

    0:1 – Рабио – 33, 1:1 – Роналду – 45 (пен), 2:1 – Роналду – 83, 3:1 – Марсело – 86

    Порту 0 : 5 Ливерпуль

    0:1 – Мане – 25, 0:2 – Салах – 29, 0:3 – Мане – 53, 0:4 – Фирмино – 69, 0:5 – Мане – 85

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