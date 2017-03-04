Дубль Мертенса помог "Наполи" обыграть "Рому" в чемпионате Италии - ВИДЕО

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Наполи" одержал победу над "Ромой" со счетом 2:1 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, в составе победителей забитыми мячами отметился Дрис Мертенс (26-я и 50-я минуты).

Бельгийский форвард забил 16 мячей в последних 15 матчах за "Наполи" во всех турнирах. У проигравших отличился Кевин Стротман (90).

В турнирной таблице "Наполи" занимает третье место, набрав 57 очков, "Рома" с 59 очками идет второй.

"Наполи" в следующем матче на своем поле примет "Кротоне", "Рома" в гостях сыграет с "Палермо". Обе встречи пройдут 12 марта.