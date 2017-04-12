Дубль Мбаппе помог "Монако" обыграть "Боруссию" в первом матче 1/4 финала ЛЧ - ВИДЕО

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала на своём поле «Монако».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал 18-летний Килиан Мбаппе, а ещё один мяч провёл в собственные ворота игрок дортмундской команды Свен Бендер. За «Боруссию» отличились Усман Дембеле и Синдзи Кагава. На 17-й минуте защитник «Монако» Фабиньо не смог реализовать удар с пенальти.

Напомним, встреча должна была состояться вчера, однако была перенесена на сегодня в связи с произошедшими взрывами рядом с автобусом «Боруссии».

В ответном матче «Монако» примет «Боруссию» на стадионе «Луи II». Игра запланирована на 19 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч

Боруссия Д – Монако - 2:3

0:1 – Мбаппе – 19, 0:2 – Бендер – 35 (автогол), 1:2 – Дембеле – 57, 1:3 – Мбаппе – 79, 2:3 – Кагава – 84