Дубль Кавани принёс Уругваю победу над Португалией

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Сборная Уругвая одержала победу над Португалией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018.

Как сообщает Report, встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу южноамериканцев.

Уже в дебюте игры Эдинсон Кавани открыл счёт, отправив мяч в ворота ударом головой после подачи от Луиса Суареса. На 55-й минуте Пепе восстановил статус-кво, однако через 7 минут Кавани оформил дубль, в итоге принеся уругвайцам победу.

Сборная Уругвая вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где встретится с командой Франции. Игра пройдёт 6 июля в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.