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    Дубль Ибрагимовича помог Гэлакси победить Лос-Анджелес - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в 4-м туре MLS.

    Как передает Report, встреча состоялась в Карсоне на стадионе «Стабхаб Центр — Хоум Депот-центр» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

    В первом тайме дублем отметился нападающий гостей Карлос Вела. Преимущество «Лос-Анджелеса» увеличилось до трёх мячей после автогола защитника Дэниэла Стирса на 48-й минуте. Полузащитник «Гэлакси» Себастьян Ллетгет отметился забитым мячом на 61 минуте, а в середине второго тайма хавбек Крис Понтиус сократил разницу до минимума. Форвард Златан Ибрагимович на 77-й минуте сравнял счёт, а в добавленное время принёс своей команде победу.

    После четырёх матчей «Гэлакси» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Лос-Анджелес» – четвёртый.

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