Дубль Дзеко принес "Фенербахче" победу в первом туре Суперлиги Турции

Стамбульский "Фенербахче" одержал победу в первом туре Суперлиги Турции по футболу сезона 2023/2024.

Стамбульский "Фенербахче" одержал победу в первом туре Суперлиги Турции по футболу сезона 2023/2024.

Как сообщает Report , "желтые канарейки" принимали "Газиентеп" из одноименного города.

Матч завершился победой хозяев - 2:1. Счет уже на 3-й минуте открыл нападающий "Фенербахче" Эдин Дзеко. Спустя 15 минут босниец оформил дубль, и увеличил преимущество своей команды до двух мячей.

На 23-й минуте гости стались на поле в меньшинстве, красную карточку получил румынский полузащитник Александру Максим.

На пятой добавленной к основному времени матча минуте гости отыграли один из пропущенных голов, отличился Арда Кызылдаг. Но на большее у них не хватило сил, и матч завершился со счетом 2:1.

Отметим, что в следующем туре "Фенербахче" сыграет на выезде с "Йылпорт Самсунспор", а "Газиантеп" примет "Сивасспор".