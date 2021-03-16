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Друг поздравил Хонду, поделившись изображением Баку из космоса

Друг поздравил Хонду, поделившись изображением Баку из космоса Кейсуке Хонда 15 марта подписал контракт с "Нефтчи"
Футбол
16 марта 2021 г. 10:09
Друг поздравил Хонду, поделившись изображением Баку из космоса

Новому трансферу "Нефтчи" Кейсуке Хонде поступило сообщение от японского космонавта Соити Ногути.

Как передает Report, 55-летний астронавт и авиаинженер поздравил Хонду с переходом в азербайджанский клуб.

Он пожелал 35-летнему земляку успехов в новой стране. Ногути также поделился изображением Баку из космоса. Опытный полузащитник поделился поздравлением, ответив: "Я получил особое сообщение из космоса. Ты наша мечта. К слову, а где Азербайджан?".

Кейсуке Хонда 15 марта подписал контракт с "Нефтчи". До конца сезона он будет носить форму "бело-черных".

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Версия на азербайджанском языке ФотоDostu kosmosdan Bakını paylaşaraq Hondanı təbrik etdi

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