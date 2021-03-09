Достойный поступок голкипера сборной Азербайджана - ВИДЕО

Футзалист сборной Азербайджана Ровшан Гусейнли запомнился образцовым поступком в выездном матче отборочного этапа чемпионата Европы против команды Молдовы.
Как передает Report, за 3 минуты до окончания первого тайма 30-летний голкипер упал на пол, отражая удар соперника.
Быстро встав на ноги, Гусейнли собрался было продолжить игру, но вдруг заметил, что уборщица зашла на площадку, чтобы сделать уборку. Голкипер взял у женщины швабру и сам вытер пол.
Отметим, что в настоящее время идет второй тайм встречи, сборная Азербайджана ведет со счетом 2:0.