О нас
Report Georgia
Аудио новости

Достойный поступок голкипера сборной Азербайджана - ВИДЕО

Достойный поступок голкипера сборной Азербайджана - ВИДЕО Футзалист сборной Азербайджана Ровшан Гусейнли запомнился образцовым поступком в выездном матче отборочного этапа чемпионата Европы против команды Молдовы
Футбол
9 марта 2021 г. 21:46
Достойный поступок голкипера сборной Азербайджана - ВИДЕО
Ровшан Гусейнли

Футзалист сборной Азербайджана Ровшан Гусейнли запомнился образцовым поступком в выездном матче отборочного этапа чемпионата Европы против команды Молдовы.

Как передает Report, за 3 минуты до окончания первого тайма 30-летний голкипер упал на пол, отражая удар соперника.

Быстро встав на ноги, Гусейнли собрался было продолжить игру, но вдруг заметил, что уборщица зашла на площадку, чтобы сделать уборку. Голкипер взял у женщины швабру и сам вытер пол.

Отметим, что в настоящее время идет второй тайм встречи, сборная Азербайджана ведет со счетом 2:0.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоMillimizin qapıçısından xadiməyə qarşı təqdirəlayiq davranış

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане создается новый государственный университет
В Азербайджане создается новый государственный университет
9 марта 2021 г. 15:24
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
9 марта 2021 г. 14:26
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
Отчет правительства поступил в Милли Меджлис
Отчет правительства поступил в Милли Меджлис
9 марта 2021 г. 13:46
Устами матерей и жен шехидов...
ФотоУстами матерей и жен шехидов...
8 марта 2021 г. 12:22
Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
3 марта 2021 г. 13:00
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
3 марта 2021 г. 11:23
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
2 марта 2021 г. 18:36
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
2 марта 2021 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi