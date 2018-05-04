 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Достигнута договоренность о продлении соглашения между АФФА и Bakcell

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Достигнута договоренность о продлении соглашения между АФФА и Bakcell по поводу именования стадиона в Низаминском районе Bakcell Arena. 

    Об этом Report сообщили в АФФА.

    Сообщается, что указанный стадион будет именоваться Bakcell Arena и в предстоящем году.

    Отметим, что строительство стадиона общей площадью в 22 тыс. 500 кв.м., было начато в мае 2010 года. Он был отстроен за короткий период и полностью отвечает международным стандартам. По соглашению, подписанному между Bakcell и АФФА, стадион был капитально модернизирован в 2013 году и стал именоваться Bakcell Arena.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi