​Дортмундская “Боруссия“ вдевятером проиграла “Шальке“ в рурском дерби

В 31-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская “Боруссия“ принимала “Шальке-04“.

Рурское дерби состоялось на стадионе “Сигнал Идуна Парк“ и завершилось победой гостей со счётом 4:2, передает Report.



На 14-й минуте “шмели“ вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Марио Гётце. Спустя четыре минуты “Шальке“ сравнял счёт усилиями хавбека Даниэля Калиджиури, реализовавшего пенальти. На 28-й минуте гости повели в счёте после гола защитника Салифа Сане.



На 60-й минуте “Боруссия“ осталась в меньшинстве – с поля был удалён нападающий Марко Ройс. Уже спустя две минуты “Шальке“ забил вновь – дубль оформил Калиджиури. Спустя ещё три минуты хозяева остались вдевятером – поле покинул нападающий Мариус Вольф. На 85-й минуте “шмелям“ удалось сократить отставание усилиями полузащитника Акселя Витселя, однако уже спустя минуту форвард гостей Брил Эмболо установили итоговый счёт матча – 2:4.



За три тура до конца сезона “Боруссия“, набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Опережает “шмелей“ “Бавария“ (70), у которой есть игра в запасе.