Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с главным тренером

Немецкий футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) объявил о продлении контракта с главным тренером команды Люсьеном Фавром.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2021 года.

62-летний швейцарец возглавил клуб летом 2018 года и привел команду к финишу на втором месте в Бундеслиге, причем "Боруссия" по ходу сезона долго лидировала в турнирной таблице и до последнего тура претендовала на "золото", но все же финишировала вслед за "Баварией".