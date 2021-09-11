Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Байером"

Футболисты дортмундской "Боруссии" обыграли "Байер" со счетом 4:3 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Германии.

Футболисты дортмундской "Боруссии" обыграли "Байер" со счетом 4:3 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Германии.

Как передает Report, встреча прошла в присутствии 17 605 зрителей.

В составе победителей голы забили Эрлинг Холанд (37-я и 75-я минуты), Юлиан Брандт (49) и Рафаэль Геррейру (71). У "Байера" отличились Флориан Вирц (9), Патрик Шик (45+1) и Мусса Диаби (55).

Отметим, что "Боруссия" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав девять очков в четырех матчах. "Байер" потерпел первое поражение и с семью очками после четырех встреч идет пятым.

В следующем туре "Боруссия" 19 сентября дома примет берлинский "Унион", а 15 сентября на выезде сыграет с турецким "Бешикташем" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. "Байер" в пятом туре чемпионата Германии 19 сентября в гостях сыграет со "Штутгартом", а 16 сентября дома примет венгерский "Ференцварош" в Лиге Европы.