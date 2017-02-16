Допустивший ошибку на встрече "Зиря" - "Габала" судья наказан на 5 матчей

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Судья международной категории Зейнал Зейналов наказан за ошибки, допущенные на матче "Зиря" - "Габала" в рамках XVIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Об этом Report сообщил председатель Комитета судей АФФА Хагани Мамедов.

По его словам, боковой судья наказан на 5 игр.

Что же касается главного судьи матча Алияра Агаева, он не подвергся никакому наказанию.

Х. Мамедов считает, что рефери ФИФА рассудил эту игру на высоком уровне: "Если для главного судьи трудно видеть эпизод, то он не несет ответственность за ошибку лайнсмена. За это Зейнал Зейналов подвергся серьезному наказанию".

Х. Мамедов отметил, что впредь судьи, допустившие ошибку на матчах Премьер-лиги, не будут назначаться на чемпионат резервистов или же матчи I Дивизиона: "С этого года мы ужесточили наказания. Раньше мы направляли на чемпионат резервистов или же матчи I Дивизиона судей, допустивших ошибки в Премьер-лиге, чтобы они не теряли форму. Впредь этого не будет. Допустившие ошибку будут наказаны на 5 матчей. То есть, им придется оставаться в стороне около месяца. Если это перевести на гонорар, получается около 3 000 манатов".

Отметим, что З. Зейналов не зарегистрировал нарушение правил в эпизоде, когда "Зиря" на компенсированных минутах встречи с "Габалой" забил гол, сравнивший счет.

Вице-президент "Габалы" Фариз Наджафов заявил, что З. Зейналов неоднократно поступал необъективно по отношению к "красно-черным".