Допинг-пробы 11 играющих в чемпионате Англии футболистов оказались положительными

Положительные допинг-тесты сдали 11 выступающих в Английской премьер-лиге футболистов.

Как передаёт Report, об этом пишет британское издание Mirror.

По информации источника, всего Британское антидопинговое агентство (UKAD) выявило 16 положительных допинг-проб у футболистов. Восемь из них были взяты в минувшем сезоне, шесть - в сезоне-2017/18, две - в сезоне-2016/17. Сообщается, что спортсмены употребляли амфетамин, морфин, риталин и триамцинолон.

Футболисты избежали наказания, так как Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила, что препараты принимались в виде терапевтических исключений либо иным разрешенным способом. "Такие пробы не являются автоматическим нарушением антидопинговых правил. В каждом случае спортсмен либо мог доказать наличие у него терапевтического исключения, либо продемонстрировать, что вещество попало в организм разрешенным способом или содержалось в препарате, разрешенном кодексом WADA", - заявил представитель FA.