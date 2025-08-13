Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма покинул французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

Как передает Report , об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Дорогие болельщики ПСЖ, с первого дня моего нахождения в клубе я отдавал все силы на поле и за его пределами, чтобы заслужить свое место и с гордостью защищать ворота этого клуба. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть его частью и вносить свой вклад в успех, это решение меня разочаровывает и огорчает. Моим товарищам - моей второй семье - спасибо за каждый матч, каждый разделенный момент. Вы всегда будете моими братьями, играть за этот клуб было для меня огромной честью", - написал он.

Доннарумме 26 лет, он выступал за ПСЖ с 2021 года. Вместе с командой он четырежды становился чемпионом Франции, два раза - обладателем кубка страны, в минувшем сезоне итальянец выиграл вместе с парижанами Лигу чемпионов. В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы в 2021 году. В сезоне-2024/25 Доннарумма провел за ПСЖ 47 матчей, 17 из которых - "на ноль".

Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике сообщил, что лично принял решение исключить голкипера из заявки, и добавил, что ему нужен вратарь другого типа.