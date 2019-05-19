​Донецкий “Шахтёр” в третий раз подряд стал чемпионом Украины

В матче 7-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги луганская “Заря” принимала донецкий “Шахтёр“.

Встреча прошла в Запорожье на стадионе “Славутич-Арена“ и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Автором единственного гола стал нападающий Жуниор Мораес, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Сергея Болбата.

Эта победа позволила “Шахтёру“ досрочно стать чемпионом Украины. За три тура до конца нынешнего сезона “горняки“ возглавляют турнирную таблицу и опережают киевское “Динамо“ на 11 очков.

“Шахтёр“ выиграл Премьер-лигу в третий раз подряд. Всего в активе донецкого клуба 12 титулов чемпиона Украины. Лидером по этому показателю остаётся киевское “Динамо“ (15).

“Шахтёр“ в нынешнем сезоне оформил золотой дубль, став чемпионов УПЛ и выиграв Кубок страны.