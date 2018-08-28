Дональд Трамп встретится с президентом ФИФА

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп встретится во вторник с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Встреча пройдет за закрытыми дверями, темы обсуждения не сообщаются.

Отметим, что Трамп участвовал в кампании за проведение чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. Делегаты выбрали эти страны местом проведения турнира на конгрессе ФИФА в Москве 13 июня.