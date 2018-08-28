 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дональд Трамп встретится с президентом ФИФА

    Темы обсуждения не сообщаются

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп встретится во вторник с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

    Встреча пройдет за закрытыми дверями, темы обсуждения не сообщаются.

    Отметим, что Трамп участвовал в кампании за проведение чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. Делегаты выбрали эти страны местом проведения турнира на конгрессе ФИФА в Москве 13 июня.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi