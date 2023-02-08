Доменико Тедеско рассказал о своей главной цели во главе сборной Бельгии

Новый главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о главной задаче в качестве наставника национальной команды.

Новый главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о главной задаче в качестве наставника национальной команды.

Как передает Report, об этом он заявил изданию RTBF .

"Я очень мотивирован. Мне не терпится приступить к работе. Я умею мотивировать, это одно из моих сильных качеств. Какие у меня цели в сборной Бельгии? Для начала квалифицироваться на чемпионат Европы! Я знаю, что нам будет непросто. Нам предстоит столкнуться с очень сильными соперниками и я верю, что мы сможем это сделать", - отметил Тедеско.

Контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на два года в случае успешного выступления национальной команды на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

Отметим, что сборная Азербайджана встретится со сборной Бельгии в группе F отборочного раунда 9 сентября в Баку и 19 ноября в Брюсселе.