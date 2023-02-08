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Доменико Тедеско рассказал о своей главной цели во главе сборной Бельгии

Доменико Тедеско рассказал о своей главной цели во главе сборной Бельгии Новый главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о главной задаче в качестве наставника национальной команды.
Футбол
8 февраля 2023 г. 22:46
Доменико Тедеско рассказал о своей главной цели во главе сборной Бельгии

Новый главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал о главной задаче в качестве наставника национальной команды.

Как передает Report, об этом он заявил изданию RTBF.

"Я очень мотивирован. Мне не терпится приступить к работе. Я умею мотивировать, это одно из моих сильных качеств. Какие у меня цели в сборной Бельгии? Для начала квалифицироваться на чемпионат Европы! Я знаю, что нам будет непросто. Нам предстоит столкнуться с очень сильными соперниками и я верю, что мы сможем это сделать", - отметил Тедеско.

Контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на два года в случае успешного выступления национальной команды на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

Отметим, что сборная Азербайджана встретится со сборной Бельгии в группе F отборочного раунда 9 сентября в Баку и 19 ноября в Брюсселе.

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