Доменико Тедеско: Фанаты всегда могут мечтать о первенстве на чемпионате Европы

Фанаты всегда могут мечтать о первенстве на чемпионате Европы, но мы должны проявлять сдержанность и много работать.

Фанаты всегда могут мечтать о первенстве на чемпионате Европы, но мы должны проявлять сдержанность и много работать.

Как сообщает командированный в Брюссель корреспондент Report , об этом сказал главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча 10-го тура отборочного раунда ЕВРО-2024 против азербайджанской команды.

Немецко-итальянский специалист заявил, что хочет укрепить потенциал своей команды в преддверии финального раунда континентального первенства в Германии.

"Главное для нас - установить, что у нас получается лучше. Мы хотим продолжать в том же духе и развивать сильные качества. Не знаю, будем ли мы фаворитами на чемпионате Европы. Я не смотрю игры других команд. Меня интересует только наша сборная", - сказал Тедеско.

Он также похвалил капитана Ромелу Лукаку, который отметился в матче против сборной Азербайджана покером.

Напомним, что после победы в последнем туре Бельгия набрала 20 очков и завершила квалификацию на ЕВРО-2024 в качестве лидера группы, сборная Азербайджана завершила отборочный турнир на 4-м месте (7 очков).