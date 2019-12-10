Дом сербского футболиста обокрали во время матча с "Ювентусом"

Дом сербского полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича был ограблен во время матча чемпионата Италии по футболу с туринским "Ювентусом".

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports Italia, после празднования победы за ужином с друзьями 24-летний футболист вернулся домой и обнаружил, что его дом был ограблен.

По информации, во время матча с "Ювентусом" три вора проникли в дом сербского игрока в коммуне Формелло и украли пять швейцарских часов и наличные на общую сумму в 100 тысяч евро.

Отметим, что "Лацио" обыграл "Ювентус" со счетом 3:1. Милинкович-Савич перешел в "Лацио" в 2015 году из бельгийского "Генка", в нынешнем сезоне сербский игрок забил четыре мяча в 19 матчах.